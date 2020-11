KBO/PCOB steunt in woord en daad

RHEDEN – De vrijwilligers van KBO/PCOB Rheden-Rozendaal wil haar leden in deze moeilijke tijden op alle mogelijke manieren steunen. Zij bellen de leden regelmatig. KBO/PCOB Rheden-Rozendaal. Zij willen er alles aan doen om iedereen die het nodig heeft te bereiken. “U zou ons helpen als u iemand weet die het heel moeilijk heeft omdat hij of zij alleen is en misschien behoefte heeft aan een bezoekje(op afstand) of andere omstandigheden. Schroom niet om dat te laten weten”, aldus KBO/PCOB. Het telefoonnummer is te vinden in de nieuwsbrief, die is bijgevoegd bij het maandblad van de vereniging.