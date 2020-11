Kaarsenmaker Marco Wilbrink redt het in coronatijd

KLARENBEEK – Gelukkig heeft kaarsenmaker Marco Wilbrink van De Tonkerij in Klarenbeek weinig last van de coronaproblemen. Even was er in april wat minder aanloop maar daarna ging de handel gewoon door. Wilbrink is daar erg blij mee want zijn bedrijfje is nog jong. Toch wil de kaarsenmaker wat extra’s doen voor zijn klanten die de kaarsenmakerij komen bezoeken. Om in te spelen op de bekende (en beruchte) 1,5 meter, wilde hij een kaars van anderhalve meter ten geschenke geven.

Wilbrink kan grote kaarsen maken maar het lukt hem niet om die groter dan een meter te maken. Daarom wilde hij aan de gelukkige een kaars geven van een meter en een kaars van een halve meter. Samen is dat dan toch anderhalve meter.

Donderdag was het zover dat de ambachtelijke kaarsenmaker de prijs kon uitreiken. Robert de Nijs uit Den Haag was de gelukkige. Hij komt regelmatig naar Klarenbeek om bij Wilbrink de kaarsen te kopen. Hij roemt de kwaliteit van de kaarsen, die lang en schoon branden. De Nijs was erg blij met deze ‘coronaprijs’ die in de komende donkere tijd licht en gezelligheid zal brengen.

Marco Wilbrink heeft verschillende beroepen uitgeoefend. Zo was hij archeoloog, geestelijk verzorger bij Defensie en hoefsmid. Toen hij nadacht over een nieuwe stap werd hij getipt door zijn vrienden die zeiden: “Kaarsen maken, dat is echt iets voor jou!” Wilbrink bezocht de laatste ambachtelijke kaarsenmaker van Nederland: Jan Klarenbeek in Buren en er was meteen een klik. Marco ging bij hem in de leer. Klarenbeek vond hem een snelle leerling. Het past volgens de leermeester precies bij hem. Hij heeft het echt in de vingers.

Over het kaarsen maken zegt Wilbrink: “Wanneer ik kaarsen maak, ben ik geconcentreerd en ik besteed al mijn aandacht aan de kaarsen en de handelingen die ik moet verrichten. Van binnen word ik dan helemaal rustig. Vaak wil ik langer doorgaan, maar andere zaken dwingen me dan om te stoppen.”

De Tonkerij is gestart in november 2016 en doorbreekt daarmee een trend: het aantal ambachtelijke kaarsenmakerijen in Nederland liep steeds verder terug, maar nu zijn er weer twee. Achter de boerderij is een werkplaats ingericht met een winkel. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de winkel geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Foto: Robert de Nijs (links) is blij met zijn prijs.