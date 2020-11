Jubilarissen gehuldigd bij IJsselruiters

BRUMMEN – Mauke Beker en Joop Breukink zijn beiden al zestig jaar lid van RV & PC de IJsselruiters in Brummen. Dit wilde het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan en er werd in kleine kring een korte huldiging te houden.

De voorzitter blikte kort terug op de sportieve carrière van beide heren en noemde enkele hoogtepunten, waaronder het behalen van het Nederlands Kampioenschap met het achttal in 1975. Nog steeds is Joop Breukink actief in de sport, tegenwoordig als official. Ook als fokker heeft hij zijn sporen inmiddels verdiend. In 2019 werd hij hiervoor onderscheiden met de titel ‘Fokker van Gelderland’. Beide heren zijn nog erg betrokken bij de vereniging en de voorzitter sprak de wens uit dat zij dit nog vele jaren mogen blijven in goede gezondheid. Daarna kregen beide heren het bijbehorende beeld en een mooie bos bloemen overhandigd.