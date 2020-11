Jongens uit Rozendaal opgepakt voor mishandeling oud-leraar

ARNHEM/VELP/ROZENDAAL – Een minderjarige jongen en een 18-jarige jongen uit Rozendaal worden verdacht van betrokkenheid bij een fatale mishandeling in Arnhem. Woensdag 28 oktober werd een 73-jarige man uit Arnhem zwaar mishandeld aan de Spijkerstraat in Arnhem. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

In totaal zijn er vijf verdachten aangehouden. Het slachtoffer zou de 73-jarige Jan zijn, een oud-leraar en decaan van het Arentheem College Titus Brandsma in Velp. Oud-leerlingen maakten een Facebookpagina ter nagedachtenis aan Jan. Ook zamelden zij geld in voor bloemen. Het doel was 300 euro, maar al snel kwam de teller uit op 3000 euro. De oud-leerlingen zijn nog in overleg met de gemeente om een stille tocht te organiseren.