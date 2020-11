DIEREN – Het was zaterdag 31 oktober een drukte van belang in de omgeving van de Ontmoetingskerk in Dieren waar de jaarlijkse griepprik werd gegeven. Verkeersregelaars waren aanwezig om alles in goede banen te leiden, maar konden niet voorkomen dat er ook buiten de kerk een lange rij kwam te staan. Er is dit jaar meer belangstelling voor de griepprik dan voorgaande jaren.

Foto: Jorg Ploeger