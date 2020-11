Informatie over autisme bij vrouwen

DIEREN – Het Inloophuis Dieren verzorgt samen met het Auticafé Dieren en Indigo Gelderland een informatieavond over autisme (ASS) bij vrouwen. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 december en begint om 19.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst gaan Bianca Jacqueline Hilberink vanuit het Auticafé Dieren en Hanny van Aaken vanuit Indigo in gesprek met bezoekers over autisme bij vrouwen. Er wordt in gegaan op vragen als waarom wordt ASS bij vrouwen minder snel herkend en waarin wordt er verschil gezien bij ASS bij tussen mannen en vrouwen?

Het Auticafé Dieren is gevestigd in het Inloophuis aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 63 te Dieren. De koffie en thee staat klaar vanaf 19.15 uur. Van tevoren aanmelden is verplicht. In verband met de richtlijnen rondom het coronavirus is er beperkt plek. Deelname is gratis. Aanmelden kan via auticafe.dieren@gmail.com of via tel. 06 – 558546 8 (bellen na 14.00 uur, kan ook via whatsapp).

Op de tweede en vierde vrijdagavonden van de maand zijn er Auticafés in het Inloophuis Dieren. Mensen met autisme zijn dan welkom. Er worden spelletjes gedaan en naar behoefte een praatje gemaakt. Deze avonden staan onder leiding van ervaringsdeskundigen. Aanmelden kan via voornoemde contactgegevens.