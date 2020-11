Incluzio moet welzijnswerk in Rheden verder uitdiepen

GEM. RHEDEN – Incluzio blijft niet alleen uitvoerder van het welzijnswerk in de gemeente Rheden, ook gaat de organisatie aan de slag om ‘de Sociale Basis van Rheden’ te versterken. Hierbij staat de verbinding tussen inwoners, vrijwilligers, professionals en overheid centraal.

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet is sinds 1 januari 2015 een taak van de gemeente. Om deze opgaven ook te kunnen uitvoeren, was een fundamentele transformatie binnen de gemeente noodzakelijk. Om deze transformatie beter en meer vorm te geven heeft de gemeenteraad in mei 2019 het Transformatieplan 2.0 vastgesteld. In het kader van dit plan heeft de gemeente Rheden nu een bredere opdracht dan voorheen gegund aan Incluzio.

Incluzio, voorheen Radar Uitvoering Oost, heeft van de gemeente de opdracht gekregen het fundament van de samenleving, de Sociale Basis in Rheden, te versterken. De Sociale Basis is het cement van de samenleving. Het is de basis waarop mensen met elkaar een gemeenschap vormen, omschrijft de gemeente. Het gaat dan om alle verbanden die er bestaan tussen inwoners, vrijwilligers, professionals en overheid. Inwoners werken veel samen met vrijwilligers en professionele organisaties aan een vitale samenleving. Hieruit ontstaan mooie, passende en soms vernieuwende vormen van ondersteuning aan naasten.

De opdracht die de gemeente Rheden aan Incluzio heeft gegeven, heeft als doel juist die Sociale Basis te versterken en daar waar mogelijk breder te maken. Rhedense inwoners spelen een belangrijke rol in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dat blijkt wel uit de vele initiatieven die er zijn.

Als de mensen achter zo’n initiatief professionele ondersteuning of achtervang nodig hebben, kunnen ze aankloppen bij Incluzio. De organisatie kan ondersteuning bieden of een coördinerende of aanjagende rol vervullen. Zo kunnen inwoners en informele organisaties zich blijven inzetten voor de maatschappij.

Wethouder Gea Hofstede: “Deze opdracht voor Incluzio moet zorgen voor nog meer hulp en ondersteuning dichtbij onze inwoners. Het is belangrijk dat onze inwoners zich gelukkig voelen, ook als het wat minder gaat en hulp of ondersteuning nodig. Dat we omzien naar elkaar en elkaar bijstaan als dat nodig is. Noaberschap noemen we dat. Natuurlijk kan de gemeente altijd benaderd als er meer nodig is.”

Incluzio is bekend in de gemeente Rheden en weet welke vormen van ondersteuning er in de gemeente beschikbaar zijn en hoe vrijwilligers kunnen worden ondersteund. Daarnaast gaat de organisatie vanaf januari 2021 bekijken aan welke ondersteuning behoefte is, die niet beschikbaar is in de gemeente Rheden. Samen met inwoners en vrijwilligers wordt deze ondersteuning dan opgezet. Zo wordt in de Sociale Basis gestart met individuele en groepsbegeleiding die momenteel alleen nog maar op indicatie wordt verleend.