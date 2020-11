Inbraak auto Leuvenheim

LEUVENHEIM – Tussen vrijdag 6 november 22.00 uur en zaterdag 7 november 2020 8.00 uur is er in Leuvenheim ingebroken in een personenauto, merk Subaru type Vivio. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats langs de Arnhemsestraat. De achterruit is ingeslagen en een jaren 80 bruin houten racestuur gestolen.