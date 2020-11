In acht stappen naar verkeersluwe binnenstad

DOESBURG – Het historische centrum van Doesburg moet zoveel mogelijk verkeersluw worden: minder auto’s, meer fietsen en in de zomermaanden alleen voetgangers. Om dit te bereiken heeft het college een stappenplan opgesteld.

Het stappenplan voor een ‘leefbaar, aantrekkelijk en bereikbare’ binnenstad maakt deel uit van het project Vitale Binnenstad. Omdat verkeer en parkeren hier een grote rol in speelt, heeft het college hier een apart plan voor opgesteld. “Het historische stratenpatroon is niet gemaakt en geschikt voor veel verkeersbewegingen en parkeerfaciliteiten. Toch is er steeds meer verkeer in Doesburg”, is de conclusie. “De toename in verkeersbewegingen en bezoekersaantallen leidt tot verkeersoverlast, opstoppingen, geluidsoverlast en problemen met parkeren voor bewoners.”

Om deze problemen op te lossen heeft het college vijf maatregelen bedacht die het hele jaar gaan gelden. Zo moeten er extra gratis parkeerplaatsen komen voor bezoekers buiten de stad. Het vergunningensysteem wordt herijkt en er moet meer duidelijkheid komen over parkeren: betaald parkeren in de vakken en vergunninghouders parkeren overal in de stad. Er moet meer en gerichter worden gehandhaafd op parkeren. De snelheid van het verkeer in de Koepoortstraat, Nieuwstraat en bij de entrees van de binnenstad moet eruit.

Omdat met name in de zomermaanden de binnenstad erg druk is, waardoor er onveilige situaties ontstaan, is voor de het toeristenseizoen een drietal extra maatregelen bedacht. Van 27 april tot en met 30 september wordt de binnenstad auto- en fietsvrij. Bezoekers parkeren buiten de binnenstad en het betaald parkeren in het centrum wordt tijdelijk opgeheven. Er komt juist meer ruimte waar mensen hun fiets kwijt kunnen en er moet een centrale, bewaakte fietsenstalling komen.

De afsluiting van het kernwinkelgebied is een gevoelig punt, waar de meningen nog over verdeeld zijn. Het college heeft het voorstel gebaseerd op het advies van bureau Goudappel Coffeng: in de zomermaanden is het gebied afgesloten op alle dagen van de week tussen 11.00 en 18.00 uur. Daarnaast, van 1 oktober tot 26 april, geldt de afsluiting op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur.

De gemeenteraad buigt zich op 26 november over dit onderwerp. Als de raad akkoord gaat met het voorstel, worden de acht stappen nader uitgewerkt en concreet gemaakt.