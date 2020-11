Ik vind: Steen in de vijver

U heeft het vast al meegekregen dat de fractie van GPR Burgerbelangen na het voorlezen van een verklaring is opgestapt bij de Begrotingsraad van de gemeente Rheden op 10 november. Wij kregen, uiteraard per abuis, de avond te voren een mail van de fractievoorzitter van de VVD die was verzonden aan de fractievoorzitters van de coalitie. Uiteraard was het niet de bedoeling dat wij die mail kregen. Dom ja, maar nog dommer is het om al voordat oppositiepartijen de kans hebben om in een debat voorstellen uit te leggen en hun standpunten te verdedigen, te schrijven dat alle voorstellen van de oppositie worden verworpen.

In de mail staat dat een voorstel dat GPRB tijdens de vergadering zou indienen over Schulddienstverlening, dat hadden wij gestuurd naar alle partijen, zonder enige vorm van overleg een tegenvoorstel kreeg vanuit de coalitiepartijen. Het moest op dat moment alleen nog even worden geschreven. Dat viel ons rauw op het dak van partijen die altijd zeggen dat ze willen overleggen en samenwerken. Wij vinden dit arrogant en bovendien heel slecht voor de beeldvorming over de politiek en gemeenteraad.

De oppositie krijgt al jaren alleen af en toe als zoethoudertje een krentje toegeworpen. Wij kregen er nooit de vinger achter hoe en wat er van te voren in achterkamertjes was beslist. Nu dus wel! Bovenstaande was voor ons de reden om niet deel te nemen aan het debat. Wij zijn niet gekozen om aan een toneelstuk in zes bedrijven mee te doen met een slecht script. Onze leden en kiezers verwachten ook niet dat de fractie met zich laat sollen. Bovendien laten wij niet een derde van de kiezers, want zoveel hebben er gestemd op de oppositiepartijen, geluidloos aan de kant schuiven. Dat is slecht voor het imago van de gemeenteraad, slecht voor de democratie waar iedere stem hoort te tellen. Dit is niet waar de kiezers op zitten te wachten. Dit is geen goed voorbeeld voor de gemeentepolitiek. Dit soort achterkamertjespolitiek maakt dat steeds minder mensen gaan stemmen. Wij vinden dat dat niet kan, dat mogen we niet accepteren. We verzetten ons als partij daartegen. Daarom de steen in de vijver.

Bij aanvang van de raadsvergadering heb ik een verklaring voorgelezen. Terugkijken kan op de raadspagina Rheden bij vergadering gemist.

Namens de fractie van GPR Burgerbelangen

Magda Rook fractievoorzitter