Ik vind: Schaam je coalitie

Elke vier jaar kiezen wij Doesburgers de gemeenteraad. Alle stemmen tellen, dus iedereen hoort zich vertegenwoordigt te voelen. Coalitie of oppositie: iedereen zet zich in voor de belangen van de stad. Maar politiek is een raar ding. Zo was er vorige week de begrotingsbehandeling in de raad. Er zou bezuinigd worden op schapen en mantelzorgers. De oppositie maakte al in een vroeg stadium amendementen en moties om dat tegen te houden. De Doesburgers zelf roerden zich ook. De coalitiepartijen zagen de electorale bui al hangen. Op het allerlaatste moment dienden ze zelf ook een amendement in. Vóór de schapen en de mantelzorgers. Nou is het natuurlijk prima als je je standpunt aanpast als je naar je burgers luistert. Dat is heel democratisch. Maar waarom bij het stemmen over de moties dan als coalitie tegen de ‘schapen en de mantelzorgers’ van de oppositie stemmen? Terwijl je natuurlijk wel voor je eigen ‘op het nippertje-amendement’ stemt met precies dezelfde inhoud. Vorige week haalde de Rhedense coalitie de voorpagina’s omdat een mail uitlekte waarin ze afspraken tegen alles van de oppositie te stemmen. Schaamrood op de kaken. Maar aan deze kant van de IJssel is het geen haar beter, schaamrood coalitie van Doesburg, dat is wat past.

Wil Verlaan

Doesburg