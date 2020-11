Ik vind: Mantelzorgcompliment Doesburg

Maandag 9 november heb ik met VIT gebeld om informatie te krijgen over het mantelzorgcompliment 2020 van de gemeente Doesburg. Zij wisten nog van niks en verwezen mij door naar de gemeente. Een medewerker wist mij te vertellen dat er een voucher zou worden uitgegeven, die online te besteden is bij Doesburgse winkeliers. Vervolgens las ik op de gemeentepagina in de Regiobode van 11 november dat er inderdaad een cadeaukaart wordt uitgegeven. Hier stond echter niet vermeld dat dit alleen in Doesburg te besteden is. Dit is een naar mijn mening een uiterst betuttelende regel. Daarnaast moeten mantelzorgers die al jaren bekend zijn bij VIT zich opnieuw aanmelden. Dit kan via een telefoonnummer dat zowel op de gemeentepagina, bij de gemeenten als op de website van VIT verkeerd is vermeld. Het wordt mensen die geen computer hebben of weinig kennis hiervan hebben bijna onmogelijk gemaakt om zich aan te melden. Ik ben diep geschokt door deze gang van zaken. Het juiste telefoonnummer is overigens 0313-481313.

C.M.Gaebler

Doesburg