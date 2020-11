Ik vind: Lage Linie, verbazing!

Op de gemeentepagina van Doesburg in Regiobode van 23 september werd melding gemaakt van het ‘toegankelijk’ maken van het deel van de Lage Linie tussen de Halve Maanweg en Barend Ubbinkweg. Mijn verbazing was gewekt.

Hoe is het mogelijk dat de vegetatie op de vlakke delen is verdwenen onder aangevoerde grond (gebiedsvreemd materiaal) om daarna te worden ingezaaid met graszaad? Hoe is het mogelijk dat grond van elders als ophoging dienst doet en hoe zot wil je het hebben dat een natuurterrein wordt ingezaaid met graszaden?

Enig herstel van de taluds mag oprecht als een welkome verbetering worden gezien. Waarom een geringe verhoging van het pad is noodzakelijk is: inklinking en afvoeren van water, wie deze onzin heeft bedacht mag het zeggen. Als dit deel van de Linie aantrekkelijk en zichtbaar zou moeten worden, waarom is het bramenstruweel langs de gracht niet verwijderd? Destijds werd dit talud altijd gemaaid en het maaisel afgevoerd. Het struweel wat ontstaan is tegenover het Mauritsveld belemmert het zicht op de vesting. Ook hier werd voorheen gemaaid en het gewas afgevoerd. Hierdoor ontstond een vegetatie die behoorde bij dit deel van de Lage Linie.

Ook zal er een nieuwe meidoornhaag worden geplant. Hoe lang zal het duren voordat deze haag onzichtbaar wordt door overwoekering van hop, braam en haagwinde en daarna afsterft? De tijd zal het leren. Het is buitengewoon verdienstelijk dat het zogenoemde olifantspad wordt afgesloten, nu nog het toezicht op de naleving.

Tijdens een broedvogel-inventarisatie door de vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesburg is in 2019 geconstateerd dat het aantal broedparen en vogelsoorten is afgenomen op de Lage Linie. Dit geeft wel aan dat het beheer beneden pijl is. Hoe is het mogelijk dat de natuur wereldwijd, maar zeker ook in ons land, onder druk staat?

Toch mag ik hopen dat er geen activiteiten zullen plaatsvinden op welk deel van de Lage Linie dan ook. Is wandelen en genieten van flora en fauna onvoldoende? De Doesburgers zullen trots zijn op een optimaal onderhouden natuurgebied en cultuurhistorisch monument. De Stichting Doesburg Vestingstad is druk doende kunst te verwezenlijken op de Linies, waarom? De natuur is boeiend en inspirerend genoeg, kunst heeft geen toegevoegde waarde. Stop de onzin met de zogenaamde meerwaarde.

Ook het bureau dat in de hand is genomen kan wat mij betreft naar huis, meerwaarde nul komma nul. Het gemeenschapsgeld kan beter aan het beheer worden besteed.

Frits van Wijngeeren,

Bronkhorst

(Ingekort door de redactie)