Ik vind: Haastige spoed

De theaters, zwembaden bibliotheken, horeca zijn gesloten. Sint Nicolaas moet dit jaar zijn intocht op kousenvoeten doen en het carnaval mag niet gevierd worden. Thuis mogen we niet meer dan 2 personen ontvangen. Dit alles om uitbreiding van de coronabesmettingen te voorkomen. Zelf vergaderen de gemeenteraad en de commissies digitaal vanwege de COVID-19.

Nu nodigt het gemeentebestuur van Doesburg 30 mensen, op volgorde van inschrijving, uit om op 25 november mee te doen aan een ‘meepraatsessie’ in de bovenzaal van De Waag over de herbestemming locatie Basisschool Horizon de Ooi. Alsof het gemeentebestuur corona dan uit de gemeente heeft gejaagd. Het is vreemd dat het gemeentebestuur met zo’n sessie niet wacht tot het coronagevaar geweken is. De mening van de bewoners van de Ooi kan dan echt gepeild worden.

De school staat al geruime tijd leeg, het duurt ook vaak een paar jaar voor een dergelijk project definitief van de tekentafel komt. Voorlopig heeft het gebouw een invulling en staat niet leeg. Met een beetje meer medewerking van de wethouder kan de invulling nog vergroot worden. De mening van de bewoners van de Ooi peilen kan ook middels een enquête, zowel op papier als digitaal, volledig coronaproef. De wijkraad de Ooi heeft hier al ervaring mee, en brengt een wijkkrant uit. Wethouder Boone kan zo contact met ons opnemen om samen een enquête op te stellen.

In het ‘samen’ wringt nu juist de schoen. In het verleden heeft hij al blijk gegeven zo snel mogelijk en, vooral, op zijn manier het terrein van de school in te willen vullen en is hiervoor teruggefloten door de raadscommissie. Gemeentebestuur: haastige spoed is zelden goed en kan bij dit soort projecten veel vertraging opleveren.

Henk van der Lee, secretaris wijkraad De Ooi Doesburg