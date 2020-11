Ik vind: Griepprik

Er was een programma uitgedacht door huisartsenpraktijk Hagenau, waarin groepen ouderen met namen van a tot en met z, op verschillende tijdstippen werden opgeroepen om voor het halen van die prik bij een kerk in Dieren Noord te verschijnen. Per categorie werd een periode van 2,5 uur uitgetrokken. Wat een organisatietalent lag daaraan ten grondslag.

Ik was 8 jaar toen de Airborne-landing in Oosterbeek, waar wij toen woonden, plaatsvond. Geen feest! Na de eerste evacuatie kwamen wij terecht in Lunteren. Daarvan herinner ik mij onder andere nog het lange wachten met een pannetje in de gaarkeuken. Duurde uren!

Nu, vorige week zaterdag, kwam mij die herinnering weer duidelijk voor de geest. Nu was het geen waterig soepje zonder voedingswaarde, maar een griepprik tegen de griep. Sommigen kregen er zelfs twee, waarom? Misschien wilde Hagenau ons met deze organisatie nog eens herinneren aan het feit dat 75 jaar geleden de oorlog voorbij was. Dat is dan heel goed gelukt.

Overigens, een excuusje zou jullie niet misstaan Hagenau!

Rob von Bose,

Dieren