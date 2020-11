Ik vind: Een elfde gebod

Hoe gaat dat in zo’n dorp als Ellecom? Je komt elkaar weer tegen: even lopen voor het uitlaten van de hond zoals zij, of een uurtje lopen voor de gezondheid zoals wij. Wij komen dat echtpaar steeds weer tegen: groeten, vriendelijk, maar we weten niet wie zij zijn of waar zij wonen. Wij er eens op af: ‘wij groeten elkaar wel, maar wie bent u?’ Zij heten zus en zo, en ze wonen daar en daar in het dorp.

Ons kennen ze wel, nog wel bij naam en toenaam! Sterker nog: we staan bij hen bekend als de bonte hond! Zo gaat dat vaak, mensen kennen uit praatjes die men hoort. Ons overleg even met elkaar is heel leuk en hartelijk!

In onze westerse cultuur tellen de tien geboden. Dat is een heel verhaal, u kent het misschien nog wel: Mozes en de Sinaï. Praatjes (roddels) vallen onder het achtste gebod.

Heel in het kort komt dat hier op neer: ‘je mag niet liegen’. Ik stel voor om een elfde gebod te doen instellen: De verplichting voor iedereen om bij praatjes over iemand, bij betrokkene na te gaan of het wel waar is wat over hem of haar gezegd wordt. Of minstens te vragen: ‘hoe moet ik dat zien?’

Even afchecken. De wereld kan zo alsnog een paradijs worden.

Joop Zijlstra,

Ellecom