Ik vind: Bladkorven Doesburg

Sinds kort staan er in Doesburg weer diverse bladkorven. Dit wordt door de meeste inwoners zeer gewaardeerd en ze maken er ook dankbaar gebruik van.

Helaas benutten anderen ze voor een doel waarvoor ze niet bedoeld zijn: dumpen van allerlei afval. Vorige week stond een doos troep naast de korf aan de Hanzeweg. Deze is netjes verwijderd. Wel is er meteen een vermelding op de korf gehangen, dat deze korf bij volgend misbruik zou worden verwijderd. Dat is blijkbaar gebeurd, want hij is er niet meer.

Dit is toch te triest voor woorden: goedwillende inwoners die blij zijn met de bladkorven en ze gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, worden de dupe van een enkele aso (zo mag ik dit toch wel noemen), die hier geen enkele boodschap aan heeft.

Sella,

Doesburg