Ik vind: Bezwaren tegen de verrommeling van Doesburg

In de Regiobode van twee weken geleden werd door de gemeente Doesburg aandacht besteed aan het project ‘Vitale Binnenstad’. Onder de kop ‘De visie op verkeer en parkeren in de Vitale Binnenstad in 8 stappen’, lezen we bij stap 6: ‘Betaald parkeren kernwinkelgebied, Markt/Paardenmarkt& Koepoortstraat/Roggestraat opheffen ten behoeve van andere functies.’ De laatste woorden verontrusten het bestuur van de Monumentenvereniging Doesburg.

We vrezen dat met deze ‘andere functie’ met name gedacht wordt aan de uitbreiding van de terrassen met bijbehorende reclame-uitingen. De Monumentenvereniging Doesburg stelt zich o.a. ten doel het behoud van de cultuurhistorische waarden van de monumentale binnenstad, de belangrijkste waarde van onze stad voor bewoners en bezoekers en daarom van groot economisch belang en voor de leefbaarheid van de binnenstadbewoners. Dat doen we namens onze leden, enige honderden bewoners van vooral de binnenstad, maar eigenlijk voor iedereen die de waarde van onze monumentale binnenstad aan het hart gaat. Wij vrezen dat het volzetten van dit historisch hart van de stad met terrassen, de bijbehorende reclame-uitingen en fietsparkeerplaatsen enorme afbreuk doet aan de schoonheid van die omgeving en daarmee aan de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en de verblijfskwaliteit van onze stad.

Dit jaar is ten gevolge van de coronacrisis een in vele opzichten bijzonder jaar. Tijdens de ‘intelligente lockdown’ werden vele openbare gebouwen gesloten, waaronder de horeca. Wij hadden er daarom begrip voor dat toen de horeca onder strenge regels weer open mocht en toestemming werd gegeven om deze zomer de terrassen rond het stadhuis (in de Koepoortstraat, Gasthuisstraat, Roggestraat en Vischmarkt) tijdelijk uit te breiden. Op die manier konden de horecaondernemers hun schade (gedeeltelijk) inlopen. Maar deze situatie moet niet structureel worden! Het bestuur heeft in een gesprek met de wethouder en door middel van een schrijven aan het College van B&W en de gemeenteraad er dan ook op aangedrongen om de voor dit jaar gecreëerde uitzondering niet tot een normale situatie te verheffen. Het historische hart van Doesburg moet voor de toekomst weer hersteld wordt naar het oude, rustiger straatbeeld, waarin onze prominente monumenten veel beter tot hun recht komen.

Namens Monumentenvereniging Doesburg, Peter van den Brandhof (voorzitter) en Paul le Blanc (secretaris)