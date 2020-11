Ik hark in Ellecom daagt inwoners uit te dansen met een hark

ELLECOM – De initiatiefnemers van Ik hark in Ellecom hebben een leuke nieuwe actie bedacht om de sombere coronatijd wat op te vrolijken. Zij dagen Ellecomers uit om de Jerusalema dance challenge te dansen met een hark.

De Jerusalema dance challenge van Master KG wordt overal ter wereld gedanst als symbool van hoop, verbondenheid en plezier. De initiatiefnemers van Ik hark in Ellecom hopen dat zoveel mogelijk Ellecommers een eigen uitvoering van Jerusalema met hark insturen. Zij voegen de inzendingen samen tot een leuk clipje. Overal in het dorp kan de challenge worden opgenomen. De leukste inzending wordt beloond met vijf prachtige bladharken. Inzendingen kunnen tot 14 november in mp4-formaat gestuurd worden naar Olmo Borsboom via olmoellecom@hotmail.com of naar Henk de Jong via jongsluy@hotmail.com. Het team staat via tel. 06-30829156 klaar om hulp te verlenen bij het maken van de clip.