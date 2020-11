Hulp voor gedupeerden toeslagenaffaire

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen biedt hulp de gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire in de kinderopvang. De gemeente denkt dat zo’n tien gezinnen zijn getroffen.

Landelijk is al gebleken dat het aantal ouders dat is getroffen door het onterecht stopzetten van de kinderopvangtoeslag hoger is dan eerder gedacht. Mogelijk 20.000 ouders in Nederland moeten gecompenseerd worden voor het onterecht intrekken van de toeslag. Ouders werden soms zelfs onterecht door de belastingdienst aangemerkt als fraudeur en kwamen in grote problemen.

Ondertussen zijn de herstelacties gestart en zijn er bijvoorbeeld digitale loketten geopend waar gedupeerden terecht kunnen met hun vragen. Op de website van de Belastingdienst is hierover meer informatie te vinden. Daarnaast kunnen gedupeerden die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen, naast de hulp en compensatieregeling die al worden geboden, terecht bij de gemeente Brummen. Zij kunnen contact opnemen met Ans Borninkhof, via a.borninkhof@brummen.nl of tel. 06-36283819. Vragen kunnen ook worden gesteld bij het steunpunt Geld en Administratie of Team voor Elkaar. De gemeente wil samen met de gedupeerde kijken hoe zij kan ondersteunen bij het oplossen van de ontstane problemen.