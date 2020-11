Hulp bij corona in Doesburg

DOESBURG – De Buurtacademie in Doesburg heeft in samenwerking met de gemeente de “corona hulplijn” opgestart. De hulplijn is een idee van Marga Bles. Het doel is om te proberen Doesburg zoveel mogelijk coronavrij te houden. Dat dit vaak niet makkelijk is omdat er toch boodschappen gedaan moeten worden, de hond uitgelaten terwijl een huisgenoot met corona besmet is of wacht op de testuitslag weet menigeen al. De hulplijn biedt uitkomst bij deze problemen.

De Buurtacademie heeft in het plan een voortrekkersrol. Wanneer een gezin in quarantaine zit of in afwachting van de testuitslag binnen moet blijven dan kunnen vrijwilligers van buurtacademie hulp bieden. Zij kunnen boodschappen doen of bijvoorbeeld de hond uitlaten. Maar ook het vervoer naar een testlocatie kan geregeld worden.

Taxicentrale Doesburg geeft op deze ritten 50 procent korting en mocht men helemaal geen geld hiervoor hebben dan springt stichting SUN bij.

Zo wordt voorkomen dat gezinsleden worden besmet of dat mensen met het openbaar vervoer gaan. Voor elke vraag kan gebeld worden en wordt een passende oplossing gezocht. De buurtacademie heeft al een aantal vrijwilligers, maar meer zijn erg welkom. Zo wordt er nog specifiek gezocht naar vrijwilligers die honden kunnen uitlaten. Voor hulp en vragen kan gebeld worden met tel.0313-712400.