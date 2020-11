Hogere tarieven waterschapsbelasting in 2021

REGIO – De waterschapsbelasting in het werkgebeid van Waterschap Rijn en IJssel gaan in 2021 beperkt omhoog. Het waterschap is genoodzaakt dit te doen omdat er meer meer verwacht wordt van het waterschap op het gebied van dijkversterking, klimaat, energietransitie, circulaire economie en schoon en gezond water. Ook vragen de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 om onderzoek en aanpassingen aan het watersysteem. De inwoners en bedrijven van het werkgebied van Rijn en IJssel blijven één van de lagere tarieven in Nederland behouden.

De tarieven gaan in 2021 voor de watersysteemheffing met 3 procent en voor de zuiveringsheffing met 4,5 procent omhoog. Dit levert voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning een tarief op van 232,21 euro per jaar, dit is een stijging van 8,83 euro. Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ-waarde van 150.000 euro) wordt dit bijvoorbeeld 280,36 euro, een stijging van 10,18 euro, Voor agrarische bedrijven met een waarde van 2 miljoen en een omvang vanaf 40 hectare wordt het tarief 3.157,01euro, een stijging van 91,23 euro.

De totale begroting van het waterschap van 2021 bedraagt 107,4 miljoen euro.