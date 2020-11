Het Loenense bos anders ervaren

LOENEN – Natuurgids Ben Cornelissen biedt in coronatijd gratis natuurwandelingen aan om op een rustige manier het bos in de herfst te beleven. De wandelingen starten vanuit Het Zonnehuis aan de Beekbergerweg 25 en vinden plaats op 25 november en op 6 en 20 december van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur. Ee kunnen maximaal 4 deelnemers per keer deelnemen. “Het bos heeft een gezond effect op lichaam en geest en dat ontdekt men door te wandelen met extra gebruik van de zintuigen”, aldus de gids. Aanmelden kan bij Ben Cornelissen via tel.06-44870449 of bencornelissen@hotmail.nl.