Herfstgroet van de Zonnebloem Loenen

LOENEN – Nog steeds kunnen niet alle activiteiten van de Zonnebloem in Loenen doorgang vinden. Met de nieuwe door de regering opgelegde maatregelen zal dat ook nog wel even op zich laten wachten. Maar de gasten worden niet vergeten. Bij het winkeltje van Match aan de Reuweg in Loenen werd door twee dames naar een leuke attentie gezocht. Het werd een geurige ketting van typische gedroogde herfstvruchten, keurig ingepakt door de medewerkers van Match.

Vrijwilligers van de Zonnebloem zijn op stap gegaan met de attenties en ontvingen vele leuke reacties. Even een kort bezoekje of een praatje aan de deur. De gasten van de Zonnebloem Loenen waardeerden het zeer dat de Zonnebloem op deze manier aan ze denken. Ze bedankten de vele vrijwilligers die de herfstgroet rond brachten.