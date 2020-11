Harry Heling (93) deelde oorlogsherinneringen in verhalenwedstrijd

VELP – 75 Jaar Bevrijding. Wat een groot, nationaal feest had moeten worden, verliep door de coronacrisis in stilte. Herdenkingen werden in kleine kring gehouden, feesten geannuleerd. Ook de verhalenwedstrijd, die Cultureel Podium Jansen & de Feijter organiseerde in samenwerking met pop-upmuseum Rheden in Oorlogstijd, viel in het water. Ruim een half jaar na sluiting van de wedstrijd ziet de organisatie geen mogelijkheid hier op korte termijn nog een feestelijke prijsuitreiking aan te verbinden. En dus is besloten alle deelnemers een bescheiden prijs te overhandigen.

“We hadden gehoopt op een flinke verzameling van mooie verhalen”, vertelt Water Jansen van Cultureel Podium Jansen & de Feijter. Hij deed in maart dit jaar een oproep aan iedereen die zijn of haar belevenissen wilde delen onder het kopje 75 Jaar Bevrijding, in de breedste zin van het woord. “Net nadat we de wedstrijd uitschreven, brak de crisis los en verdwenen alle activiteiten rondom de bevrijding naar de achtergrond. We hebben nog geprobeerd de prijsuitreiking te verplaatsen naar september, maar de situatie rondom corona werd er maar niet beter op. Daarom hebben we nu de knoop maar doorgehakt en besloten de wedstrijd in stilte af te sluiten.”

Een klein tiental aan verhalen werd ingestuurd, veelal eigen oorlogsmemoires van oudere inwoners van Velp en omstreken. Noël van 11 leverde een mooie tekening aan. Ook Harry Heling (93) uit Velp stuurde zijn verhaal in. Oudere dorpsbewoners zullen hem kennen van zijn loodgietersbedrijf, jongere hebben Heling wellicht een keer op bezoek gehad in de klas op school. “Ik werd gevraagd op scholen te komen vertellen over wat ik in de oorlog had meegemaakt”, vertelt meneer Heling. “Dat was leuk om te doen. De jongens en meisjes luisterden altijd goed. Ze hadden daarvoor al een opdracht over de oorlog gemaakt, dus ze wisten wel een beetje waar ik het over zou hebben.”

In gesprek met de geboren en getogen Velpenaar blijkt Harry vol te zitten met verhalen. Hij weet namen, jaartallen en details feilloos op te sommen en belandt van het ene in het andere verhaal, hier en daar aangevuld door zijn vrouw, Berthy Heling – te Riele. Tussen twee haakjes: het stel was op 12 mei 60 jaar getrouwd en kon dit jubileum dus ook niet uitbundig vieren. Berthy kan zich hun ontmoeting nog goed herinneren: “Ik ging ‘s avonds op pad met mijn vriendin toen het licht van mijn fiets kapotging. We stapten op een groep jongens af met de vraag wie mijn lamp kon maken. En dat deed Harry. We zijn diezelfde avond nog gaan dansen.” En nu dus 60 jaar getrouwd, vier kinderen en drie kleinkinderen rijker.

Maar dat terzijde, het ging tenslotte om de oorlogsverhalen. Harry Heling weet nog goed hoe voor hem de oorlog begon. “Met muziek. Ik zie het nog zo voor me: de Duitsers trokken zingend door de Hoofdstraat op muziek van de Militaire Kapel. De muzikanten hadden allemaal een helm op en mooie glanzende, koperen instrumenten en de dirigent stond ervoor te zwaaien.” Een indrukwekkend schouwspel voor de 12-jarige Harry.

Hij herinnert zich de tanks die door Daalhuizen reden, de Engelse vliegtuigen die overkwamen. Ook voor inwoners van Velp bracht de oorlog gevaar met zich mee. “Ik weet nog dat ik peren aan het plukken was in de boomgaard achter onze winkel aan de Hoofdstraat. Ik was met de ladder de boom ingeklommen, maar sprong eruit. De Engelsen kwamen over en er werd flink geschoten. Ik kon ongedeerd de kelder in duiken.”

Meneer Heling stelde vele van dit soort herinneringen op schrift. De grote groepen evacués die vanuit Arnhem naar Velp kwamen, het knollen halen met de kruiwagen, stiekem naar Radio Oranje luisteren, de krijgsgevangenen die na Market Garden door de Hoofdstraat kwamen en tot slot de bevrijding. “Met het hele gezin brachten zij de nacht van 15 op 16 april door in de kelder. Rond 7.00 uur klonk geweervuur buiten en op de beplating van het kelderluik. Daarna hoorden we geschuifel bovenaan de keldertrap en een stem: ‘I am a British soldier. You are free!’ De oorlog was eindelijk voorbij.”

En zo bracht de verhalenwedstrijd meer mensen ertoe hun beleving van 75 Jaar Bevrijding op te schrijven. Of te tekenen, zoals Noël deed. Omdat er geen winnaar meer uit de bus rolt, hebben Cultureel Podium Jansen & de Feijter en de organisatie van het museum Rheden in Oorlogstijd besloten iedere deelnemer te bedanken met het boek ‘Sta een ogenblik stil’, waarin de oorlogsherinneringen van Rhedenaar Ot Hagen zijn gebundeld. “Niet de manier waarop we deze wedstrijd hadden willen afsluiten, maar een niet minder gemeend bedankje voor deelname”, aldus Walter Jansen.

Foto: Noël (11) tekende vliegtuigen, parachutespringers en bevrijde mensen: “Dankjewel!”