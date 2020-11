Hans ter Steeg: ‘Hij heeft het geweten Jan Harmsen’

Vanaf oktober gaat Doesburg Vertelt een testfase in van 10 weken. In die periode komt elke week op dinsdag rond 12.00 uur een nieuw verhaal online op doesburgvertelt.nl.

Op dinsdag 3 november gaan we terug naar 1813. Het is in november van dat jaar stuivertje wisselen tussen Kozakken, Pruisen en Fransen. Hoofdpersoon in het verhaal is de Doesburgse winkelier Jan Harmsen. Het is ook het ‘moment suprême’ van Willem de Vaynes (spreek uit ‘Venne’) van Brakell. Door diens persoonlijke optreden wordt Doesburg behoed voor plundering en brandstichting door de Franse bezetters. Op Doesburg Vertelt is een egodocument van zijn hand te lezen. Bert Stulp, Hans ter Steeg en Jan Ravensteijn zijn betrokken bij het maken van dit verhaal.

Kijk op doesburgvertelt.nl.