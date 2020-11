Halloween-training bij VVO

VELP – Zaterdag 32 oktober was het een spannende avond op sportpark de Pinkenberg. Voetbalvereniging VVO hield voor de E- en F-pupillen een coronaproof Halloweenavond. Het sportpark werd in Halloweensfeer aangekleed en ook de activiteiten werden hierop aangepast. Het werd een spookachtige belevenis met twee heksen, een enge clown, een pompoenbeer, een spookje en een skeletje, met heuse geluids- en lichteffecten.

Er waren zo’n zeventig pupillen present, de meesten ook prachtig uitgedost als spook, vampier, mummie, skelet of iets ander engs. Zij zijn over twee groepen verdeeld en gingen aan de slag met activiteiten als het partijspel, grafkist schieten en pompoenschieten. De avond werd afgesloten met een heerlijk drankje en bijpassende versnapering.

Deze leuke training kon plaatsvinden door de inzet van ouders uit de activiteitencommissie. VVO is momenteel druk om de diverse jeugdcommissies weer aan te vullen, om na de coronaperiode weer snel stappen te kunnen zetten. Mensen die ook mee willen helpen met de organisatie of uitvoering van pupillenactiviteiten of andere ideeën, kunnen contact opnemen met Diederik Berns via dberns24@gmail.com.