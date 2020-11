Gratis online workshop

RHEDEN – Het Vrijwilligersloket in Rheden biedt op donderdag 26 november een gratis online cursus aan op het gebied van E-learning. Cursisten wordt geleerd hoe zij zelf een online cursus, webinar of e-learning kunnen maken. Aan de hand van stappen wordt geleerd welke stappen cursisten moeten nemen en maken zij een begin met een eigen online training. Aanmelden kan via fokan@incluzio.nl of via tel. 0683626763.