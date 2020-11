Gratis mondkapjes voor minima in Doesburg

DOESBURG – De gemeente Doesburg en de Gestichten van Weldadigheid Doesburg sturen inwoners met een laag inkomen vier gratis mondkapjes toe. Het dringende advies van het kabinet om een mondkapje te dragen in publieke ruimten brengt kosten met zich mee die niet voor iedere Doesburger op te brengen is.

In de strijd tegen het coronavirus vinden de gemeente Doesburg en de Gestichten van Weldadigheid het belangrijk om deze mensen tegemoet te komen. Er waren al initiatieven die inwoners van Doesburg mondkapjes verstrekten, maar de Gestichten van Weldadigheid Doesburg constateerde dat deze niet alle inwoners bereikten.

De Gestichten van Weldadigheid nam contact op met de gemeente Doesburg, omdat de gemeente een grotere groep minima in beeld heeft. Samen zetten ze de actie op om deze groep mensen vier neutraal gekleurde mondkapjes toe te sturen.

Ouders met een inkomen rond het sociaal minimum kunnen voor hun schoolgaande kinderen uitwasbare mondkapjes aanvragen via Stichting Leergeld. De Voedselbank verstrekt mondkapjes aan inwoners die een voedselpakket komen halen. Maar deze initiatieven bereiken niet alle inwoners die vallen onder de doelgroep van de minima.

De gemeente Doesburg heeft een brede groep mensen met een laag inkomen in beeld. Het gaat om mensen die een inkomen hebben dat lager ligt dan 120 procent van het sociaal minimum. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een uitkering. Maar ook inwoners die in 2019 gebruik hebben gemaakt van een minimaregeling krijgen de mondkapjes toegestuurd. In totaal gaat het om circa 1000 personen.