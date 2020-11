Gratis boekje in bibliotheek

BRUMMEN/EERBEEK – November is de maand van Nederland Leest met als thema: Eén boek, duizend gesprekken. Bezoekers van de bibliotheek krijgen het boek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ van Judith Koelemeijer, zolang de voorraad strekt, gratis ophalen in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.