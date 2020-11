Geslaagden bij Wilhelmina

SPANKEREN – Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren heeft een feestje te vieren. Negen muzikanten hebben zaterdag 17 oktober met goed gevolg hun praktijkexamen behaald. Zo hebben Réno, Joan, Sven, Nicole en Lobke hun B-diploma behaald en wist eerste trompettist Zoë haar C-diploma in de wacht te slepen.

De examens zijn allemaal individueel afgenomen door muziekdocent Edgar Lutke en een examinator van de MBGF. Er werd keurig rekening gehouden met de geldende maatregelen en de anderhalve meter afstand. Een mooie groepsfoto van alle geslaagden zat er dan ook niet in, maar poseren wilde iedereen wel!

Mensen, jong en oud, die het leuk lijken om een instrument te leren spelen en vervolgens samen muziek te maken binnen de fanfare, zijn altijd welkom. Ook ervaren muzikanten die het spelen in verenigingsverband weer willen oppakken, kunnen zich melden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het secretariaat via info@wilhelmina-spankeren.nl.