Gered Gereedschap voor vakmensen in Afrika

LOENEN – De organisatie Gered Gereedschap bestaat al 35 jaar en steunt vakmensen in de ontwikkelingslanden met gereedschap en kunde. Ook in Loenen wordt oud gereedschap ingezameld voor het goede doel.

Gered Gereedschap stelt goed gereedschap en de juiste machines beschikbaar aan vakmensen in Afrika. De stichting zorgt voor gekwalificeerde leraren en bieden begeleiding aan onder andere timmermannen, automonteurs en kleermakers naar zelfstandig werk. Met een goede vakopleiding zijn deze mensen zelf in staat armoede achter zich te laten.

Vrijwilligers vormen het hart van Gered Gereedschap. In dertig werkplaatsen en op het landelijke bureau in Amsterdam werken zo’n 500 vrijwilligers. Samen zetten zij zich met veel energie en enthousiasme in voor het gezamenlijke doel: een zelfstandig bestaan voor vaklieden in Afrika. Gered Gereedschap verzamelt handgereedschap, naaimachines, elektrisch handgereedschap en werkplaatsmachines. Dit wordt gebruikt voor houtbewerking, loodgieten, metaal en constructie, autotechniek, bouwen en metselen. Ook wordt er materiaal ingezameld voor de kleermakerij, elektrotechniek en schoenmakerij.

In veel buurten is een inleverpunt. In Loenen kunnen spullen ingeleverd worden bij de familie Uiterweerd, Vrijenbergweg 9. De Loenense groep vraagt zich af of iemand een bedrijf kent dat tweedehandsmachines in de aanbieding heeft of gereedschap over heeft voor een bouwproject. Gered Gereedschap koopt nooit iets, alles wordt gedoneerd. Men wijst er op dat spullen als tuingereedschap, fietsen gasflessen, huishoudelijke apparaten, accuboormachines, muziekinstallaties en doorgeroest gereedschap niet ingezameld worden.

Henk Bastiaans, tel. 055-5051716