Gemeente Zevenaar doet onderzoek naar sportdeelname

GEM.ZEVENAAR – Wat gaat er goed op het gebied van sport in de gemeente Zevenaar? En wat kan er juist beter? Van 2 tot en met 30 november houdt de gemeente een sportdeelname-onderzoek. Met dit onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in de sportdeelname van de inwoners en in de stand van zaken bij sportverenigingen. Inwoners kunnen via een online vragenlijst hun stem laten horen.

Het sportdeelname-onderzoek verloopt digitaal. Scholen, verenigingen en zo’n 4500 huishoudens binnen de gemeente worden uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen. Daarnaast kunnen ook alle andere inwoners van de gemeente via nl.surveymonkey.com/r/inwonerszevenaar meedoen met het onderzoek. Deelname kost maximaal 10 minuten.

De gemeente vindt het belangrijk om te weten waar inwoners en verenigingen behoefte aan hebben op sportgebied. En wat zij vinden van het huidige sportaanbod en de voorzieningen. In 2012 heeft de gemeente Zevenaar voor het eerst een sportdeelname-onderzoek uitgevoerd. In 2016 een tweede keer. Met het nieuwe onderzoek worden de resultaten van nu vergeleken met die van 2012 en 2016. Op die manier wordt helder of de doelen uit het huidige sportbeleid van de gemeente Zevenaar zijn gehaald. Daarnaast vormen de resultaten input voor de nieuw te ontwikkelen beleidsvisie Sport.