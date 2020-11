GelrePas in modern jasje gestoken

RHEDEN – Vanaf 1 januari 2021 krijgt de vertrouwde GelrePas een nieuw jasje, ook in de gemeente Rheden. Vanaf dan hoeven gebruikers geen kortingsbonnen meer te knippen en geen rekeningen meer op te sturen. Via een vernieuwde website en een app op de mobiel is snel en makkelijk te zien wat er in de buurt te doen is met de pas.

Bij de nieuwe GelrePas, die mensen ook nog fysiek ontvangen, krijgen pashouders een persoonlijk tegoed. Dat kunnen ze inzetten voor alle activiteiten binnen het Gelrepas-programma. De hoogte van dat tegoed hangt af van de leeftijd van de pashouder. Het saldo van het tegoed kan bekeken worden via de app en website. Ook kunnen pashouders deze opvragen via een aanbieder van een activiteit of via de gratis klantenservicelijn van de GelrePas. Mensen die niet beschikken over een computer en/of smartphone kunnen gebruik maken van de computers in de bibliotheek. Ook de vrijwilligers van de formulierenhulp van Humanitas kunnen helpen.

“Met de vernieuwing van de GelrePas wordt het voor onze inwoners niet alleen makkelijker om gebruik te maken van de pas, er is ook meer keuze. De onderverdeling zoals wij die in onze gemeente kenden, is er niet meer. Inwoners hebben nu een maximaal tegoed dat zowel voor sport- als culturele activiteiten ingezet kan worden”, aldus wethouder Gea Hofstede.

De GelrePas bestaat ruim 25 jaar en is inmiddels een begrip in Arnhem, Rheden en de regio. De GelrePas is er speciaal voor mensen die een minimaal inkomen hebben. In Rheden geldt dit voor inkomens tot 120 procent van de bijstandsnorm. Voor gezinnen met kinderen ligt deze grens voor de kinderen op 150 procnet. De pas is dan gratis. Een GelrePas aanvragen kan via www.rheden.nl/gelrepas. Het aanbod van activiteiten is te vinden op www.gelrepas.nl. De pas is beschikbaar in de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Iedere gemeente hanteert haar eigen pastegoeden (per leeftijdscategorie) en criteria voor het aanvragen van de pas.