Geen woningbouw op sportveld Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – De gemeente Rheden ziet woningbouw op de voormalige voetbalvelden van SCS in Laag-Soeren niet zitten. De twee lopende nieuwbouwplannen zijn meer dan voldoende. Bovendien is nieuwbouw op het veld moeilijk in te passen in het ruimtelijk beleid.

De soerense voetbalvereniging SCS heeft per september de huur van het hoofd-voetbalveld opgezet. De club heeft niet genoeg leden meer om deel te nemen aan de competitie en dus wordt het veld niet meer gebruikt voor wedstrijden en trainingen. De gemeenteraad van Rheden vroeg zich hierop af of het mogelijk was om woningen te bouwen op het veld en droeg het college in juni op om dit na te gaan.

Het college ziet geen bezwaren om het hoofdveld af te stoten en een andere functie te geven. Het is niet te verwachten dat de voetbalclub weer dusdanig gaat groeien dat het grote veld nodig is. Behoud van het kleine trainingsveld, waar nu nog wel gebruik van wordt gemaakt, vindt het college wel belangrijk. Niet alleen voor SCS, maar ook voor andere sociale en sportieve activiteiten.

Woningbouw in Laag-Soeren is wenselijk, de gemeente Rheden heeft de ambitie om tot 2027 550 te bouwen, verdeeld over alle dorpen. Het college geeft aan dat dit haalbaar is, mede doordat er in Laag-Soeren al twee plannen in ontwikkeling zijn. Zo staan er zo’n twintig woningen gepland op de locatie van restaurant De Harmonie en wordt er bekeken of er kan worden gebouwd op de locatie van het tuincentrum aan de Eerbeekseweg, ook hier zouden twintig woningen kunnen komen. Als deze zogenoemde inbreidingsplannen (binnen de bebouwde kom) kunnen worden gerealiseerd, heeft dat wat betreft het college de voorkeur. Mochten er echt veertig woningen bijkomen, dan is dat al een flink aantal ten opzichte van de grootte van het dorp.

Tot slot ziet het college nog problemen met de ruimtelijke inpassing van eventuele woningbouw. Zoals gezegd gaat inbreiding voor uitbreiding. Daarbij maakt het veld deel uit van het Rijksbeschermd dorpsgezicht Laag-Soeren, waarbinnen de gemeente verplicht is karakteristieke kenmerken, in dit geval de openheid van het landschap, te beschermen. Woningbouw past daar niet bij. Ook ligt het voetbalveld in de door de provincie beschermde Groene Ontwikkelingszone, waarin alleen ontwikkelingen plaats kunnen vinden als de gebiedsdoelen niet worden aangetast en/of worden gecompenseerd.

Het college ziet woningbouw voorlopig dus niet zitten. Mochten de twee andere woningbouwplannen niet doorgaan, dan zou er opnieuw over invulling van het sportveld gesproken kunnen worden. Het college geeft al wel de voetnoot dat het ook dan niet over volledige bebouwing van het veld zal gaan. Ook dit zal, gezien de voorwaarden vanuit het ruimtelijk beleid, niet makkelijk worden. De gemeenteraad ging dinsdag 27 oktober akkoord met deze conclusie van het college.