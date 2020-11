Geen Sinterklaasintocht in Rheden

RHEDEN – Door de aangescherpte coronamaatregelen wordt in het dorp Rheden geen Sinterklaasintocht georganiseerd. De organiserende partijen hebben in overleg met de gemeente diverse alternatieven uitgewerkt, maar ook deze brengen helaas teveel risico’s met zich mee.

Het besluit om de intocht af te gelasten is moeilijk maar onoverkomelijk. “De veiligheid van de kinderen, hun (groot)ouders en onze vrijwilligers staat voorop.” zegt Eric Elbers, voorzitter van SNOR. “Bij dit traditionele kinderfeest is het onmogelijk om de 1,5 meter afstand te hanteren en je aan een groepsgrootte van twee personen te houden.”

De organisatoren Rhedens Dorpsbelang en Sint Nicolaas Organisatie Rheden zullen er alles aan doen om het Sinterklaasfeest in Rheden niet stilletjes voorbij te laten gaan. Binnenkort introduceren zij een alternatieve coronaproof activiteit voor de kinderen uit Rheden en omgeving.

Omdat Sint en Piet dit jaar ook geen huisbezoeken kunnen afleggen, biedt Sint Nicolaas Organisatie Rheden (SNOR) – die de afgelopen jaren de intocht samen met andere organisaties heeft georganiseerd – op hun website snor-rheden.nl online mogelijkheden zoals: videobellen met Sint en Piet en een gedicht laten voorlezen door de Sint.