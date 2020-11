Geen repair café Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – Het Repair Café, dat op donderdagmorgen 5 november, zou worden gehouden in de huiskamer van de Stichting Welzijn in Hoog-Keppel, is afgelast. Vanwege de coronaperikelen en het oplopen van het aantal besmettingen is besloten dat het repareren van allerhande spullen niet door kan gaan. Het is op dit moment niet duidelijk of het Repair Café van 3 december en volgende wel door kunnen gaan.