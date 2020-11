Geen intocht maar pieten delen uit in Velp

VELP – Ondanks de inspanningen van de Stichting Sinterklaas in Velp, is het niet gelukt een coronaproof intocht op te zetten waar de gemeente ook heil in ziet. En dus is er geen bezoek van Sinterklaas aan het dorp. Wèl komen Pieten pepernoten uitdelen.

De Stichting Sinterklaas in Velp is teleurgesteld. “Uiteraard wisten we dat een normale intocht met grote groepen mensen bij elkaar geen optie was. Naarstig werd er daarom gezocht naar een alternatieve manier om een ontmoeting met de kleintjes mogelijk te maken. Na een drietal plannen werd ook het laatste plan door de overheid niet goedgekeurd.”

Zo werd er een idee ontwikkeld om kinderen de mogelijkheid te geven de Sint bij hun langs thuis te rijden, maar dit bleek praktisch niet uitvoerbaar. Een ander alternatief was een drive thru, waarbij kinderen met hun ouders in de auto door Velp zouden rijden en onderweg, vanuit de auto, een aantal opdrachten zouden uitvoeren. Aan het eind van de rit zou er – op afstand – een korte ontmoeting zijn met Sinterklaas. Maar na de aankondiging van de laatste maatregelen op dinsdag 3 november kon ook dat plan in de prullenbak.

De stichting, die nu een aantal jaren de intocht van de Sint in Velp organiseert, heeft inmiddels zo’n 400 strooigoedzakjes gevuld in opslag staan. Het vullen van de zakjes werd verzorgd vanuit het zorgbedrijf Hart van Velp. Op zaterdag 21 november worden die zakjes dan wel uitgereikt worden door een aantal pieten. Dit doen zij op afstand door een grijpstok te gebruiken.

Op 21 november begint starten de winkeliers van Veelzijdig Velp met een Sinterklaas-etalagewedstrijd. Er zijn mooie prijzen te winnen als alle 16 uitgebeelde sinterklaasliedjes worden herkend. Deelnameformulieren zitten aan de strooigoedzakjes, zijn in de winkels verkrijgbaar of vanaf de 21e te downloaden vanaf de Facebookpagina of website van Veelzijdig Velp.

