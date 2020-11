Geen dictee wel quizzen

BRUMMEN – Het op vrijdag 27 november geplande Groot Brummens Dictee kan helaas geen doorgang vinden. De organisator, werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting Brummen, zou heel graag alle eerdere deelnemers aan het Groot Brummens Dictee de gelegenheid bieden om live en in een ontspannen sfeer de pen weer ter hand te nemen. Maar omdat dat dit jaar door Covid-maatregelen niet mogelijk is, wordt de 21e editie doorgeschoven naar 2021.

Om toch iedereen op de hiervoor geplande avond een uitdaging op taalgebied aan te reiken, is de werkgroep Taalmarkt tot een alternatief gekomen. Uit het ruime digitale aanbod is een aantal interessante, leuke, enerverende quizzen op taalgebied geselecteerd. Deelnemen hieraan kan alleen, samen met huisgenoten, met iemand anders thuis of online verbonden.

Eerdere deelnemers aan het Groot Brummens Dictee ontvangen een lijstje van geselecteerde voorstellen op hun mailadres. Overige geïnteresseerden kunnen dit lijstje opvragen bij taalmarkt@brummencultuur.nl.