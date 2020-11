Geen carnaval bij de De Heiknüüters

RHEDEN – Het bestuur van de Rhedense carnavalsvereniging De Heiknüüters heeft met pijn in het hart besloten dat er in 2021 niet op gebruikelijke wijze carnaval gevierd kan worden in Rheden. Dat betekent dat er geen Pronkzitting is, er geen Rheejes Vermaeck zal zijn, geen Ridderslag, geen kindercarnaval en geen optocht en carnavalsfeest. Ook de jaarlijkse bezoeken aan scholen en Rhederhof zijn helaas ook niet te realiseren.

Het bestuur betreurt de beslissing, maar denkt dat het gezien de huidige omstandigheden onverantwoord is om de festiviteiten door te laten gaan. De vereniging viert komend jaar het 44-jarig jubileumjaar. “Wij zullen bekijken of, en zo ja wanneer en op welke wijze we het komende jaar nog aandacht kunnen schenken aan dit jubileum. Zodra er bepaalde plannen of ideeën gerealiseerd kunnen worden, zullen wij dit laten weten”, aldus de vereniging.