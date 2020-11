Foi,Foi: Gèle kippen

Ut is nog niet zolange elejen dat de boeren de rogge gingen spuiten tegen ut onkruud. Noe mag dat niet meer zo, maar vrogger moch dat wel um meer opbrengst van de bunder te kriegen. Ze gingen dan met de gierwagen of un ander warktuug oaver ut land hen en noa un dag of wat was alles knetter gèèl. Ut onkruud was kapot en de boer kreeg natuurlijk veul bètere rogge.

Un buurman moch de sproeiwagen van Jan wel gebruuken um zien rogge te spuiten. Hee brach um ’s oavonds terugge en zei tegen de boer dat de afsluuter wat bleef lekken. De eigenaar vond dat niet zo arg. De volgende dag mos hee d’r ok met gangs, dus schoonmaken hoeven de boer niet.

Noe wol ut geval dat de boer wat witte kippen had löslopen oaver zien arf hen. Echte scharrelkippen. De kippen gingen ok krabben bie de gèle pollen woar ut elek had. Maar wat gebeuren d’r noe: de kippen wörden deur ut spuitspul gèèl inclusief de hane. Mooie gèle kippen. Ut leken wel superkanaries. Heel aparts. Ze waren niet ziek, gewoon wierig en legden ok gewoon op tied hun eier en de hane deed ok zien wark. De boer keek d’r wel un bitjen van op maar maken zich d’r varder niet druk umme.

Un paar dagen later kwam Gait, de veehandelaar, bie de boer. Gait was un slimme muiter. Hee wol graag iemand anders d’r tussen nemmen, zowel met un geintje as met de handel. Hee was bie Jan en wol un paar keune kopen. Natuurlijk mos hee weer pingelen. Ut waren beste biggen maar nooit wol hee de volle pries betalen. Hee bleef maar drammen en neulen. Noa heel wat bieden en handen op mekare sloan wörden beien ut toch nog eens. De boer was d’r niet zo bar gelukkig mee, ut was gien beste pries, maar ja hee mos ze kwiet en alle dagen kosten ut vrèten ok geld.

Toen Gait buuten de varkenschuure liep viel zien oge op de gèle kippen. “Man wat heb ie doar mooi aparte gèle kippen lopen, dat zie’j nooit. Hoe kom ie doar an?”, vroeg de handelaar. De boer roak noe wat onverwachte winst en hing un heel verhaal op van argens in de Achterhoek woar ze ok zeldzaam waren en dat hee ze veur veul geld had ekoch. Gait drammen net zo lange dat hee un paar eier van die gèle kippen kreeg. De boer deed d’r heel moeilijk oaver, ze waren ze zeldzaam en deurumme arg duur. Gait kon ze wel kriegen maar mos in flinke pries betalen veur de eier. Gait zag wel handel in gèle kuukens. Verduld doar kon hee goed geld van maken. Veur un beste pries koch hee tien eier. Hee wreef zich al in de handen. Doar zat geld mee te verdienen. Hee op huus an met de eier.

Viavia hef de boer later eheurd dat Gait bar hellig is ewes toen hee vernam dat d’r gewone witte kuukens uut de eier kwamen en nooit gèèl bint ewörden. Ja, zo kan ut gebeuren a’j alles wil hebben dan krieg ie de deksel op de neuze.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

‘Ie kunt bèter onrech liejen dan un ander andoen’