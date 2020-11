Films onder voorbehoud bij Filmhuis in Dieren

DIEREN- Filmhuis Dieren vertoont, afhankelijk van de coronabesluiten van de regering, op vrijdag 20 november om 20.00 uur Babyteeth. Op dinsdagmiddag 24 november om 14.30 uur is de al eerder vertoonde en verrassend ontvangen drama-thriller Der Fall Collini te zien. Zaterdag 28 november wordt De Grote Sinterklaasfilm vertoond.

Babyteeth is de verrassende debuutfilm van Shannon Murphy, bekend van Killing Eve: een eigenzinnig en bitterzoet verhaal over de zieke Milla en haar eerste grote liefde. Henry en Anna’s grootste nachtmerrie wordt werkelijkheid wanneer hun 16-jarige dochter ernstig ziek blijkt. Wanneer Milla en de rebelse Moses elkaar bij toeval ontmoeten, ontstaat er direct een bijzondere band tussen de twee tegenpolen. Haar ouders zijn in shock door de komst van Milla’s nieuwe vriendje, maar gooien alle pedagogische strategieën overboord om hun dochter gelukkig te zien.

In de film Der Fall Collini krijgt de jonge advocaat Caspar Leinen een spectaculaire zaak toegewezen. Het slachtoffer blijkt een oude bekende van hem te zijn. Maar waarom vermoorde zijn cliënt, de zeventigjarige Fabrizio Collini, deze vooraanstaande industrieel? Terwijl Collini blijft zwijgen over zijn motieven raakt Caspar steeds dieper betrokken in de zaak en wordt hij niet alleen met zijn eigen verleden geconfronteerd, maar stuit hij ook op een van de grootste gerechtelijke schandalen uit de Duitse geschiedenis, eentje die veel mensen liever verborgen hadden gehouden.

