Filmhuis Doesburg vertoont De Beentjes van Sint-Hildegard

DOESBURG – In afwachting van de persconferentie van dinsdag 17 november kan er misschien weer film vertoond worden in de Gasthuiskerk in Doesburg. Op het programma staat nog steeds de film de Beentjes van Sint Hildegard. Als de situatie het toelaat wordt de film op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 november om 20.00 uur vertoond.

De droogkomische cabaretier en schrijver Herman Finkers maakt op 65-jarige leeftijd als hoofdrolspeler een charmante entree in de filmwereld in deze lichtvoetige film De beentjes van Sint-Hildegard. Het is een Twents gesproken drama (met Nederlandse ondertiteling) over een relatie die na decennia scheurtjes begint te vertonen. Finkers bewerkte zelf het scenario van de Tsjechische film Teorie Tygra (2016), omringde zich met mede-Twentenaren Johan Nijenhuis en Johanna ter Steege en samen maakten ze een relatiekomedie waar de seksen langs elkaar heen lijken te leven.

De prijs bedraagt 7 euro en reserveren voor een voorstelling is verplicht. Reserveren kan via de website vanaf 17 november na de persconferentie. Het dragen van een mondkapje is in de Gasthuiskerk verplicht. Wie eenmaal zit, mag het mondkapje afzetten. Er is een pauze. De horeca is gesloten, maar er staan karaffen water klaar.

www.​​filmhuis-doesburg.nl.