Filmhuis Dieren weer even dicht

DIEREN – Ook Filmhuis Dieren sluit de komende weken noodgedwongen haar deuren. De vrijwilligers hopen na deze periode weer films te kunnen gaan draaien. Alle geplande films die nu niet kunnen worden vertoond, worden verplaatst naar een later moment. Mensen die een kaartje hebben voor een geannuleerde voorstelling krijgen persoonlijk bericht over de nieuwe geplande data. Deze data zijn ook terug te vinden op www.filmhuisdieren.nl. Hier is ook het meest actuele nieuws te vinden. Wie het Filmhuis wil steunen, kan Vriend worden, eveneens via de website. De eerste films die het Filmhuis weer hoopt te vertonen zijn Babyteeth op vrijdag 20 november, Der Fall Collini op dinsdagmiddag 24 november en Bulado op dinsdagavdon 24 november.