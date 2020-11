Etalagewedstrijd Veelzijdig Velp

VELP – De komende twee weken zijn er prijzen te winnen met de etalagewedstrijd van Veelzijdig Velp. Om de sfeer rond Sinterklaas een beetje te verhogen, na het gemis van een intocht, heeft de activiteitenregisseur Jan Huurman ervoor gezorgd dat in zestien etalages sinterklaasliedjes staan uitgebeeld. Aan de displays is in de meeste gevallen meteen te zien om welk sinterklaasliedje het gaat, maar soms moet er toch even over worden nagedacht omdat het de uitbeelding niet op de titel, maar op de tekst slaat.

Afgelopen zaterdag zijn er in het centrum zo’n 400 zakjes met strooigoed uitgedeeld door een aantal pieten. Aan die zakjes was een deelnameformulier bevestigd. Om mee te doen aan de etalagewedstrijd moet zo’n formulier worden ingevuld en vóór 5 december worden ingeleverd bij Fotohuis Velp, Jansen & De Feijter of The Read Shop. Bij deze winkels zijn deelnameformulieren ook af te halen, evenals bij Intertoys. Ook kan zo’n formulier gedownload worden van de website van Sinterklaas in Velp of van de Facebookpagina Sinterklaas in Velp.

De ondernemersvereniging stelt een aantal leuke prijzen beschikbaar voor de winnaars. Prijswinnende kinderen mogen voor 25 euro of 10 euro een cadeautje gaan uitzoeken bij Intertoys. Voor volwassenen ligt er een bon met een shoppingtegoed klaar. In totaal zijn er twintig prijzen beschikbaar.

www.sinterklaasinvelp.nl