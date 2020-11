Empese schreef boek Longeren met TAKT

EMPE – Mireille den Hoed uit Empe schreef een boek waarin alles staat over longeren. In Longeren met TAKT beschrijft ze de longeermethode van TAKT Academy en de techniek om een paard in verticale balans ontspannen te trainen aan de longe.

“longeren. Iedereen met een paard doet het en iedereen doet het anders.” Tijdens de workshops Longeren die Mireille den Hoed geeft, kwam ze erachter dat de meeste mensen ‘maar iets doen’, omdat ze geen idee hebben. “Dat is niet zo gek. Er is weinig kennis over goed longeren. En wat is goed? Want wat de één goed vindt, vindt een ander slecht”, verklaart Mireille. In haar boek geeft zij haar kijk op longeren en legt ze uit waarom dat altijd zonder hulpteugels is. En ze geeft vele voorbeelden van wat je in de praktijk tegen kunt komen en hoe je daar mee om kunt gaan.

“Zoals je paardrijden niet uit een boek kunt leren, zo is dat ook met longeren. Maar dit boek zal je wel inzicht en handvatten geven om er zelf mee aan de slag te gaan”, aldus Mireille.“Mijn doel is om met het verspreiden van mijn kennis meer vrij bewegende paarden in balans aan de longe te zien.”

Het boek Longeren met TAKT is uitgegeven door Media Boekservice uit Eerbeek en verkrijgbaar onder ISBN 9789056000288.

Foto: Onlangs kreeg Mireille (tweede van links) het eerste exemplaar van haar boek overhandigd door uitgever Katinka van der Weerden (links). Naast hen Anja Lauterbach en Jolien Koole van TAKT Academy