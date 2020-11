Eerste in serie online lezingen: ‘De zin van verhalen’

VELP – De nieuwe serie Ik-buurt-mee-lezingen kan online worden gevolgd. Dick van der Steen start woensdag 18 november om 20.00 uur met de eerste lezing van dit seizoen met als onderwerp: De zin van verhalen.

Ons leven is vol van verhalen. We bedenken ze, we vertellen ze, we luisteren er naar, we lezen romans, we kijken naar de televisie en gaan naar de bioscoop. Zonder verhalen was ons leven alleen maar een grote hoop los zand. Wij willen van alles, er gebeurt van alles, mensen beweren van alles, maar de samenhang ontbreekt. De functie van een verhaal is dat het dient als een rode draad: het zorgt voor een kader en binnen dat kader krijgen die losse elementen betekenis.

Die rode draden heb je in allerlei soorten en in de lezing komen vijf voorbeelden aan de orde: de Odyssee van Homerus, de Divina Commedia van Dante, Julie ou la Nouvelle Héloïse van Rousseau, de Don Juan van Hoffmann en l’Étranger van Camus. Vijf verhalen met elk een eigen type rode draad, een eigen type bril om naar de werkelijkheid te kijken.

Iedereen kan de lezing thuis via de computer volgen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar bestel@eenpassievoorboeken.nl. Uiterlijk één uur voor de lezing ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld een e-mail met daarin een link waarmee zij de lezing kunnen volgen. Van huis uit kunnen vragen worden gesteld per sms via een telefoonnummer dat ook in de mail wordt vermeld.

www.eenpassievoorboeken.nl