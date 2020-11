Eerbeek gedenkt dierbaren

EERBEEK – Op zaterdagmiddag 21 november opent de Kruiskerk in Eerbeek van 15.00 tot 17.00 de deuren om inwoners van Eerbeek de gelegenheid te geven om een kaarsje aan te steken, en even stil te staan bij het leven van een dierbare, die kortere of langere tijd geleden gestorven is. In het afgelopen jaar was het vaak niet mogelijk om afscheid te nemen van een vriend of familielid, die ziek was en ging sterven. Uitvaarten vonden plaats met enkel de naaste familie. Velen hebben een moment van gedenken gemist. Tijdens de openstelling van de kerk kan de naam naam van de overledene worden opgeschreven en achtergelaten op een speciaal daarvoor bestemd doek. Het dragen van een mondkapjes is verplicht. Bezoekers dienen zich bij binnenkomst in te schrijven en de vastgestelde looproute te volgen.