Eenzijdig ongeval

BRUMMEN – Op dinsdag 24 november vond om 18:10 uur op de Zutphensestraat te Brummen een eenzijdig verkeersongeval plaats. De bestuurder van een zwarte Daewoo Matiz reed vanuit Brummen richting Zutphen, raakte van de weg en kwam in de berm. Vervolgens sloeg de auto over de kop en kwam aan de andere kant van de weg in de berm terecht.

De brandweer heeft het dak van de auto geknipt om de bestuurder uit het voertuig te kunnen halen. De bestuurder is per ambulance met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Rondom de auto lagen diverse drankflessen. Er is van de bestuurder een bloedproef afgenomen wegens vermoeden van rijden onder invloed.