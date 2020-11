Een Stief Kwartiertje : Schapen

Het was alsof ze het voelden aankomen. Dieren hebben nu eenmaal een veel betere onheilstijding in hun genen dan wij mensen en het is dus niet verbazingwekkend dat een kudde voorheen makke Doesburgse schapen een paar weken geleden uit hun omheining braken om te vluchten uit het hun vijandig gezinde stadje. Wellicht wilden ze naar de Posbank om daar de toeristen te vermaken, maar voordat ze ook maar de moed hadden verzameld om de IJssel over te steken was het al gedaan met hun eigenhandige invrijheidstelling en moesten ze weer in quarantaine met een volledige lockdown als straf voor de uitbraak. Dat laatste hebben ze wel met mensen gemeen.

Doesburgers hebben een bijzondere band met hun schapen en wellicht geldt dat ook andersom, als we de laatste ontwikkelingen mogen geloven. Jarenlang zijn de dieren beschouwd als volwaardige toeristen die tweemaal in het jaar het oude Hanzestadje kwamen bezoeken en als dank voor de hartelijke ontvangst en de gastvrijheid hielden ze het gras in de stadsweiden kort. De andere toeristen waardeerden dat nostalgische beeld evenzeer als de meeste Doesburgers, want het geblaat van de dieren was beter te verteren dan het irritante gepruttel van maaimachines. Het is allebei eentonig, maar de schapen hadden de gunst van het publiek. Maar nu wil de gemeente dat ze vertrekken. Dat hebben de dieren geprobeerd, maar het heeft tot een impasse geleid.

Doesburg blijkt nog armer te zijn dan het voer van hun schapen en dat heeft geleid tot een voorstel van het College van B en W om te korten op het korthouden van het gemeentelijke gras en de schapen te bedanken voor de bewezen diensten. Het stadje moet opnieuw bezuinigen en dat doet ze met de kaasschaaf, waaronder nu dus ook de alternatieve maaimethode van de schapen valt. Maar nu blijkt dat de Doesburgers deze bezuiniging niet pikken. Het is een aanslag op het leven in het stadje en op de nieuwe ideeën om anders om te gaan met de stadsnatuur. Immers, de schapen zorgden niet alleen dat het gras kort gehouden werd en door hun selectieve manier van weiden kregen andere gewassen de kans om zich aan de Doesburgers te presenteren. Er ontstond er een rijkere vegetatie, waaronder veel kruiden en dat is weer goed voor de biodiversiteit; kortom in het moderne denken over ecologisch evenwicht waren de schapen de beste machines. Maar het college wil gewone maaimachines op fossiele brandstof, die doen het sneller maar minder selectief.

Dat gaat niet gebeuren, zeggen twee Ooien, Vilja en Marieke, uit de wijk De Ooi en ze grazen nu het internet af om handtekeningen te verzamelen die het college op andere gedachten moet brengen. Mocht dat niet lukken, dan moeten de raadsleden van de politieke partijen voor deze keer het gras voor de collegevoeten wegmaaien en het werk van de schapen in ere herstellen. Er zijn inmiddels al meer dan 500 handtekeningen opgehaald en dat kan niet anders uitgelegd worden dan dat dit gemeenschappelijke geblaat het gemeentelijke geblaat gaat overstemmen. De schapen houden het gras kort voor slechts 7000 euro per jaar en als de gemeente het zelf moet doen of er een bedrijf voor moet inhuren dan zal de besparing al goeddeels weggemaaid zijn.

Om het ecologische verband met het werk van de schapen te versterken zijn Doesburgers bereid om minimaal tweemaal per jaar geen lamsvlees te eten en de bespaarde kosten bij de onroerendzaakbelasting op te tellen. Doesburg kent inmiddels geen makke schapen meer; zo leerden ons Vilja en Marieke.

Desiderius Antidotum